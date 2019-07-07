لطلاب أولى ثانوى.. 5 معلومات عن امتحان الفرصة الثانية تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم،21 يوليو الجارى موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية "الدور الثانى" لطلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم السابع يقدم فى 5 معلومات أبرز استعدادات الوزارة للامتحان.

"اليوم السابع" يقدم فى 5 معلومات أبرز استعدادات الوزارة عن الامتحان.

1- الامتحان يعقد ورقيا للطلاب، ويبدأ 21 يوليو الجارى.

2- الطلاب يمتحنون فى مدارسهم التابعين لها والإدارة التعليمية.

3- الامتحان لجميع الطلاب خدمات وسجون ومنازل تعقد فى الفترة الصباحية.

4- الامتحان سيكون فى شكل كراسة امتحانية يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة.

5- سوف يحصل الطالب على رقم جلوس وتحدد له لجنة امتحان يؤدى فيها اختبار الفرصة الثانية.