لحيازته سلاح نارى.. عاما مع الشغل لعاطل بالمنوفية

المنوفية _محمدفتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس طارق .ع.م عاطل عاما مع الشغل، لحيازته سلاح نارى بدائرة قسم سرس الليان بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان، من ضبط طارق .ع.م وبحوزتة سلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.