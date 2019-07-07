لجنه حماية الطفل فى المنوفية تنظم ندوة لمناهضة ختان الاناث

المنوفية _محمد فتحى

نظمت لجنة حماية الطفل العامة والفرعية التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبيت العائلة المصرية بمركز تلا وممثلا عن المجتمع المدنى بلجنة حماية الطفل بمركز ومدينة تلا وبالتحديد فى الوحدة المحلية بزاوية بمم.

تحت رعاية خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا وبحضور ايناس محى الدين مدير وحدة الحماية العامة للجنة حماية الطفل ورئيس الوحدة المحلية بزاوية بمم منال عيدة ومسئولى لجنة الطفل بتلا حيث انعقاد ندوة لمناهضة ختان الإناث للتوعية بخطورة هذا الموروث الثقافى والاجتماعى من الناحية الصحية والدينية والقانونية وللتوعيه بدور المجلس القومى للطفولة والامومة وخط نجدة الطفل 16000 ودورة فى التصدى لتلك الظاهرة .

أشارت إيناس محى الدين مدير وحدة الحماية العامة للجنة حماية الطفل أن هذه العادة لا تترك الا أثر سلبى على الفتاه سواء نفسى أو صحى وانها ليس لها اى سند دينى أو طبى لاجرائها لذلك يجب الاقلاع عنها والابلاغ عن من يمارس هذه الجريمة على خط نجده الطفل 16000 الذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع حيث يتلقى الشكاوى ويعطى المشورة مؤكده أن هذه الندوات مستمرة خلال شهر على مستوى جميع مراكز المحافظة لإعادة نشر الوعى بتلك القضية .

وأكدت أن ختان الاناث عادة قد تؤدى إلى الوفاه أو النزيف كما تتسبب فى كثير من الأحيان فى مشاكل الحمل والولادة ومشاكل زوجيه نتيجة البرود الجنسى لدى الفتيات وليس لها أى اثار.

وأوضحت ورد عدلى محامى متطوع لجنة حماية الطفل ان قانون العقوبات المصرى جرم هذه العملية وغلظ العقوبة لتصل للسجن من 5 الى 7 سنوات لمن يقوم باجراء هذه العملية ويتخلف عنها عاهه او وفاه والسجن من عام الى 3 اعوام لمن يطلب اجرائها دون مبرر طبى وطلبت من الحضور الإبلاغ عن من يقوم بهذا الجرم حفاظا على مستقبل الفتيات وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وعدد كبير من السيدات والفتاه والأطفال.

يأتى هذا فى اطار دعم محافظ المنوفية للجنه حماية الطفل بالمحافظة إيمانا منه أن الأطفال هم مستقبل هذا الوطن ودرعه.

