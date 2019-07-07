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لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

الأحد، 07 يوليه 2019 09:00 ص
لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جدول امتحانات الدور الثانى" الفرصة الثانية" لامتحانات أولى ثانوى الورقية استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، اليوم السابع" يقدم فى 11 معلومة تعريفا بالمواعيد الجديدة فى الجدول.
 
 
 
1، الامتحان يبدأ 21 يوليو الجارى بدلا من 14 فى الجدول القديم.
 
2ـ تستمر امتحانات الفرصة الثانية حتى الأحد 4 أغسطس 2019.
 
3ـ الامتحانات تعقد فى فترة واحدة للمدارس الحكومية عربي ولغات والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون.
 
4ـ تبدأ الامتحانات فى التاسعة صباحاً وفقا ترتيب المواد فى الجدول.
 
5ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 21 يوليو اختبار اللغة العربية.
 
6ـ الإثنين 22 يوليو الأحياء.
 
7ـ الأربعاء 24 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.
 
8ـ الخميس 25 يوليو الجغرافيا.
 
9ـ الأحد 28 يوليو الجارى مادة الجغرافيا والاثنين 29 الرياضيات.
 
10ـ الثلاثاء 30 يوليو الفلسفة والمنطق والأربعاء 31 يوليو الفيزياء.
 
11ـ الخميس 1 أغسطس المقبل التاريخ والأحد 4 أغسطس الكيمياء.
 
 

التربية والتعليم

امتحان اولى ثانوى الدور الثانى

جدول الدور الثانى لاولى ثانوى

اليوم السابع بلس

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