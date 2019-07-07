كيف تحصل على إعانة من نقابة الأطباء البيطريين × 7 خطوات؟

كتبت آية دعبس

تقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددًا من الخدمات النقابية لأعضائها بكافة المحافظات، والتى من أبرزها "الإعانات"، ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة للإعانات.

1- أصل تقرير طبى بالحالة بتاريخ حديث.

2- صورة من كارنية النقابة ( ساري).

3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

4- فى حالة الولادة القيصرية فقط، صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد المولود.

5- إفادة بأن العضو غير مشترك بمشروع العلاج + ختم من المشروع على طلب النقابة العامة.

6- تقرير موضح بالولادة القيصرية (أصل + صورة طبق الاصل).

7- اعتماد الأوراق السابقة من النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.