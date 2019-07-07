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كيف تحصل على إعانة من نقابة الأطباء البيطريين × 7 خطوات؟

الأحد، 07 يوليه 2019 12:03 ص
كيف تحصل على إعانة من نقابة الأطباء البيطريين × 7 خطوات؟ الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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تقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين، عددًا من الخدمات النقابية لأعضائها بكافة المحافظات، والتى من أبرزها "الإعانات"، ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة للإعانات.
 
1- أصل تقرير طبى بالحالة بتاريخ حديث.
 
2- صورة من كارنية النقابة ( ساري).
 
3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.
 
4- فى حالة الولادة القيصرية فقط، صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد المولود.
 
5- إفادة بأن العضو غير مشترك بمشروع العلاج + ختم من المشروع على طلب النقابة العامة.
 
6- تقرير موضح بالولادة القيصرية (أصل + صورة طبق الاصل).
 
7- اعتماد الأوراق السابقة من النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.

نقابة الاطباء البيطريين

اعانات نقابة البيطريين

اعانة نقابة الاطباء البيطريين

اعانات البيطريين

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