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كيف تحافظ على جسمك بدون تسلخات فى الصيف

الأحد، 07 يوليه 2019 06:30 ص
كيف تحافظ على جسمك بدون تسلخات فى الصيف التهاب الجلد
فاطمة ياسر

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في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس يصاب الكثيرون بالتسلخات الجلدية، وهذا الامر يعد طبيعيا في بعض الاماكن بالجسم كتحت البطين وبين الفخذين، ولذا يجب علي الشخص الذي يتعرض لهذا الامر الاهتمام بنظافة الجسم واتباع بعض النصائح الهامة التي يجب القيام للحفاظ علي الجسم من التسلخات، وذلك وفقا لموقع "healthline".

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في فصل الصيف يتعرض الكثيرون للاصابة بالتسلخات نتيجة لعدم ارتدائهم للملابس القطنية، فهذا النوع من الاقمشة يساهم بشكل كبير في امتصاص العرق وعدم التعرض للاصابة بالتسلخات، ولذا عليك ارتداء الملابس القطنية في فصل الصيف بشكل دائم وخاصة الملابس الداخلية.

وايضا عليك الجلوس في اماكن بها تهوية جدا، لان تراكم العرق علي الجسم يعد من ابرز الاسباب المؤدية للاصابة بالتسلخات الجلدية، ولذا احرص علي الجلوس في اماكن بها تهوية جيدة وابتعد عن الاماكن شديدة الحرارة والرطوبة.

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من افضل النصائح التي يجب عليك القيام بها هي  الاستحمام بماء بارد بعض الشيء بعد الرجوع للمنزل، وذلك للتخلص من العرق ورطوبة الطقس.

في حالة النزول للشارع اثناء اشاعة الشمس عليك  ارتداء ملابس فضفاضة وناعمة اي قطنية القماش، لانها تساهم بشكل كبير في الحد من الاصابة بالتسلخات، وايضا عليك الابتعاد قدر الامكان عن اشعة الشمس تجنبا للتسلخات وضربات الشمس.


ضربات الشمس

تسلخات الجلد

التهاب الجلد

ارتفاع درجات الحراره

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