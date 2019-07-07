سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 06:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كيف تؤثر التهابات الحوض عند النساء على الإنجاب؟

الأحد، 07 يوليه 2019 05:30 م
كيف تؤثر التهابات الحوض عند النساء على الإنجاب؟ التهاب الحوض-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
مرض التهاب الحوض هو التهاب في الجهاز التناسلي للمرأة، بما في ذلك الرحم وقناتي فالوب والمبيض، وقد يؤثر هذا المرض اذا لم يتم علاجه على قدرتها على الإنجاب، بحسب ما ذكر موقع NHS.

أعراض التهاب الحوض

-في كثير من الأحيان لا يسبب التهاب الحوض أي أعراض واضحة.
-معظم النساء لديهن أعراض خفيفة قد تشمل واحدة أو أكثر مما يلي:
-ألم حول الحوض أو أسفل البطن.
-الشعور بعدم الراحة أو الألم أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.
-ألم أثناء التبول.
-نزيف بين فترات الدورة الشهرية وبعد ممارسة العلاقة الزوجية.
- غزارة الدورة الشهرية وألم شديد.
-إفرازات مهبلية، وقد تكون صفراء أو خضراء.
التهاب الحوض
التهاب الحوض

بعض النساء يصبن بأعراض شديدة مع:

 

-ألم شديد في البطن.
-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).
-استفراغ و غثيان.

علاج التهاب الحوض

إذا تم تشخيص المرض في مرحلة مبكرة ، يمكن علاجه بمضادات حيوية تستمر عادة لمدة 14 يومًا.
مضاعفات التهاب الحوض وتأثيره على الإنجاب:
-يمكن أن تصبح قناتي فالوب ضيقة  إذا تأثرت بالتهاب الحوض، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على البويضة أن تمر من المبايض إلى الرحم.
-يمكن أن يزيد ذلك من فرصك في الحمل خارج الرحم (الحمل في قناة فالوب بدلاً من الرحم) .
-يمكن أن يجعل بعض النساء مصابات بالعقم، حيث يقدر أن حوالي 1 من كل 10 نساء مصابات بالتهاب الحوض  يصبن بالعقم نتيجة لهذه الحالة، خاصة النساء اللائي تأخرن في العلاج أو تعرضن لحالات متكررة منه.
لكن اذا تم علاج التهابات الحوض مبكرا فإنها لا تسبب مشاكل بالحمل والإنجاب.
 

التهاب الحوض

النساء

التهابات

الرحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة