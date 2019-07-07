كيف تؤثر التهابات الحوض عند النساء على الإنجاب؟

كتبت فاطمة خليل

مرض التهاب الحوض هو التهاب في الجهاز التناسلي للمرأة، بما في ذلك الرحم وقناتي فالوب والمبيض، وقد يؤثر هذا المرض اذا لم يتم علاجه على قدرتها على الإنجاب، بحسب ما ذكر موقع NHS. أعراض التهاب الحوض -في كثير من الأحيان لا يسبب التهاب الحوض أي أعراض واضحة.

-معظم النساء لديهن أعراض خفيفة قد تشمل واحدة أو أكثر مما يلي:

-ألم حول الحوض أو أسفل البطن.

-الشعور بعدم الراحة أو الألم أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

-ألم أثناء التبول.

-نزيف بين فترات الدورة الشهرية وبعد ممارسة العلاقة الزوجية.

- غزارة الدورة الشهرية وألم شديد.

-إفرازات مهبلية، وقد تكون صفراء أو خضراء.



التهاب الحوض

بعض النساء يصبن بأعراض شديدة مع:

-ألم شديد في البطن.

-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).

-استفراغ و غثيان. علاج التهاب الحوض إذا تم تشخيص المرض في مرحلة مبكرة ، يمكن علاجه بمضادات حيوية تستمر عادة لمدة 14 يومًا.

مضاعفات التهاب الحوض وتأثيره على الإنجاب:

-يمكن أن تصبح قناتي فالوب ضيقة إذا تأثرت بالتهاب الحوض، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على البويضة أن تمر من المبايض إلى الرحم.

-يمكن أن يزيد ذلك من فرصك في الحمل خارج الرحم (الحمل في قناة فالوب بدلاً من الرحم) .

-يمكن أن يجعل بعض النساء مصابات بالعقم، حيث يقدر أن حوالي 1 من كل 10 نساء مصابات بالتهاب الحوض يصبن بالعقم نتيجة لهذه الحالة، خاصة النساء اللائي تأخرن في العلاج أو تعرضن لحالات متكررة منه.

لكن اذا تم علاج التهابات الحوض مبكرا فإنها لا تسبب مشاكل بالحمل والإنجاب.