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كندا تشيد باتفاق ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السودان

الأحد، 07 يوليه 2019 05:08 م
كندا تشيد باتفاق ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السودان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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أِشادت الحكومة الكندية اليوم الأحد بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير "المعارضة".
ووصفت الحكومة الكندية في بيان الاتفاق بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام، وشكرت مبعوثي الاتحاد الأفريقي والإثيوبيين على التوسط في هذا الاتفاق.
وأكدت الحكومة الكندية أن نجاح هذا الانتقال حاسما لضمان تحقيق شعب السودان لهدفه المتمثل في إقامة دولة ديمقراطية مسالمة ومزدهرة.


كندا

جاستن ترودو

السودان

المرحلة الانتقالية بالسودان

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