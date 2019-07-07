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قومى المرأة بشمال سيناء ينفذ ندوة احميها من الختان

الأحد، 07 يوليه 2019 08:18 م
قومى المرأة بشمال سيناء ينفذ ندوة احميها من الختان جانب من الندوة
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء ندوة بمديرية التضامن الإجتماعى تحت عنوان احميها من الختان، وشارك فى حضور الندوة 235 مشارك  تقدمهم سعدية محمود  مديرة التضامن الاجتماعى .
 
 قالت احسان  داود غالى مقررة  فرع المجلس القومي للمرأة، إن الهدف هو مناهضة الختان بفعاليات  تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء على الختان وتوعية الجمهور بخطورته وآلية مواجهته.
 
 
واستعرضت سهام جبريل، خلفية تاريخية عن الختان فى شمال سيناء ودور الدولة فى مناهضته والقضاء عليه ودور منظمات المجتمع المدني والجهود المبذولة للقضاء على الختان.
 
 
تضمنت الندوة عرض الآثار الختان الصحية والنفسية والجسدية على المرأة فى حياتها وتأثيرها على العلاقة الحميمية بين الزوجين، ورأى الدين الإسلامى فى قضية الختان، والجانب القانوني وتجريم مرتكبي الختان والعقوبات التي نص عليها القانون من شطب من النقابة وسجن وغلق عيادة الطبيب وغيرها من عقوبات.

شمال سيناء

العريش

ختان الإناث

القومى للمراة

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