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"قليل البخت"..دراجة بخارية تدهس عامل خلال إصلاحه كسر ماسورة مياه بالأقصر

الأحد، 07 يوليه 2019 02:13 م
"قليل البخت"..دراجة بخارية تدهس عامل خلال إصلاحه كسر ماسورة مياه بالأقصر مستشفى الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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أصيب عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأحد، بكدمات وإشتباه فى كسر بالظهر، وذلك خلال إصلاحه كسر ماسورة مياه خط عمومى بقرية النجوع بمدينة إسنا، إثر إصطدام دراجة بخارية به خلال تواجده بالحفرة خلال إصلاح الكسر، وتم نقل المصاب لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج.

البداية كانت بقيام العامل "على خضر بدران" 59 سنة عامل بشركة مياه الأقصر، بالتوجه لقرية النجوع بمدينة إسنا لإصلاح كسر فى ماسورة مياه خط عمومى، وخلال تواجده داخل حفرة لإصلاح الكسر اصطدمت به دراجة بخارية مسرعة من الخلف، وأصيب بكدمات فى الجسد وجروح متفرقة وإشتباه فى كسر بالظهر، فتم على الفور نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد الدراجة البخارية لتحرير المحضر اللازم.

 

 

 


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