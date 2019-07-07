سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه غدا عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الأحد، 07 يوليه 2019 09:33 ص
قطع المياه غدا عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء الغد، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 

 

 

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة القناطر الخيرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة