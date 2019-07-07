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قرية الحومة ببنى سويف تعانى من انقطاع المياه.. ورئيس المدينة يرد

الأحد، 07 يوليه 2019 06:00 ص
قرية الحومة ببنى سويف تعانى من انقطاع المياه.. ورئيس المدينة يرد قرية الحومة ببنى سويف تعانى من انقطاع المياه
بنى سويف - أيمن لطفى

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يعانى مواطنو قرية الحومة بمركز الواسطى شمال بنى سويف، من انقطاع وضعف مياه الشرب منذ ستة شهور، وبرغم إرسالهم العديد من الشكاوى إلى المسؤولين، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

"اليوم السابع" التقى بعض الأهالى ورئيس الوحدة المحلية للتعرف على أسباب المشكلة وآليات حلها، يقول مرزوق أحمد: نعانى من انقطاع مياه الشرب منذ شهور وتزداد معاناتنا هذه الأيام فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك اليومى سواء للشرب أو الاستحمام، وتصل المياه أحيانا إلى المنازل فى منتصف الليل وتستمر لفترة غير كافية لتخزين كمية من المياه لاستخدامها طوال النهار، كما أنه لا تجد مواتير الرفع مياها تسحبها لتغذى بها المنازل نظرا لخلو شبكة مواسير القرية من المياه.

ويلتقط أطراف الحديث منصور سيد محام - قائلا: يصل عدد سكان قريتنا إلى أكثر من 7 آلاف نسمة، ونعتمد على سيارة فنطاس المياه التى ترسلها الوحدة المحلية على فترات، فى ملء الجراكن والأوانى لتخزينها، وعندما تصل السيارة إلى القرية يتجمع حولها الأهالى وبينهم السيدات والصبية لملء الجراكن بالمياه التى تستخدم فى الشرب وطهى الطعام وما تلبث أن تنفذ بانقضاء اليوم.

من جانبه أكد عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، على مساهمة الوحدة فى تخفيف المعاناة عن أهالى القرية، بإرسال فنطاس المياه إلى جميع مناطقها، وذلك لحين الانتهاء من توسعات محطة مياه الشرب ورفع كفاءتها لتزداد معها معدلات تغذية عدد من القرى بينهم الحومة والتى تعتمد شبكة مياهها حاليا على الخط القادم من قرية كوم أبو راضى دائرة المركز.


انقطاع المياه

قريه الحومه

بنى سويف

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب بقريه الحومه

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