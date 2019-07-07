قافلة علاجية لأهالى قرية المحرص بالمنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

فريق المحافظات

أعلن اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" واستكمالًا لأنشطة الجمعية لمساعدة الغير قادرين وتحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، نظمت جمعية الأورمان اليوم الأحد قافلة علاجية إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وتم توقيع الكشف الطبي على مرضى قرية المحرص، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، و تم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وسيتم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.