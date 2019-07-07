فيديو وصور .. 115 طالبا يجرون اختبارات القدرات بكلية فنون جميلة جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لانتظام إجراء اختبارات القدرات منذ اليوم الأول وحتى انتهائها فى 20 يوليو الجارى وتكاتف الجهود من اَجل التعريف بالخدمات المقدمة للطلاب ومساعدتهم والتيسير عليهم وعلى أوليا أمورهم والإجابة على استفساراتهم خلال أيام إجراء اختبارات القدرات والمقرر لها ثلاث كليات وهى التربية الرياضية والتربية النوعية و الفنون الجميلة .

وأجرى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب جولة تفقديه داخل كلية الفنون الجميلة لانتظام و متابعة أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات و ذلك فى أولى الأيام، و التى رافقه فيها الدكتور محمد ثابت بدارى عميد الكلية .

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى اطمئنانه خلال لقاءه بالطلاب على إجرائهم الامتحانات على نحو منتظم ويسير وإنهاء كافة الخطوات والإجراءات المحددة لاختبارات القدرات والتى تشمل التسجيل الإلكترونى وتسجيل استمارات الاختبارات ومواعيد الامتحانات والتأكد من وجود المشرفين داخل اللجان لتعريف الطلاب بقواعد ونظام إجراء الاختبارات.

وأوضح الدكتور محمد ثابت بدارى إن الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات فى اليوم الأول 25 طالباَ لقسم العمارة و90 طالباَ شعبة الفنون، على أن تمتد فترة اختبارات القدرات حتى يوم 20 يوليو من الشهر الجارى .



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين



رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام و أداء طلاب الثانوية المتقدمين