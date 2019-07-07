فيديو وصور.. سكرتير مساعد محافظة الأقصر يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، جولة موسعة لتفقد مواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن والأقاليم لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وألتزام السائقين بها، كما تفقد محطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل بها وتوافر المواد البترولية بالأسعار الجديدة المقررة من قبل وزارة البترول.

وتوجهت الحملة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومسئولى المرور والمواقف والأزمات والكوارث والتموين، وتم التأكد من لصق استيكرات التعريفة الجديدة على كافة السيارات الأجرة بمختلف الخطوط وكذلك تعليق اللافتات بالمواقف ولافتات بأسعار الوقود بمحطات الوقود.

وأكد السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، أنه تابع إستقرار الأوضاع حيث لم ترصد الحملة أى شكاوى من قبل المواطنين سواء من مؤدى الخدمة أومتلقيها، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير الأوضاع فى الشارع الأقصرى والتأكد من أنتظام العمل بمنظومة نقل الركاب بعد تطبيق التعريفة الجديدة ورفع أسعار المواد البترولية .

فيما تابع المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع العوامية الرئيسي، بدءا من ميدان الشيراتون وصولا حتى قصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، بناءاً على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الآقصر، وبدء أعمال تركيب 55 عمودة إنارة لرفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

وأكد حاتم عبد الحارث خلال جولته، على أنه سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة جديدة، لرفع كفاءة الإنارة وزيادة إضاءة الشارع ، مضيفأ أنه جارى رفع وإزالة البلدورات المتهالكة، من الجزيرة الوسطى، واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات الهندسية الحديثة.

ورافق عبد الحارث خلال متابعتة لأعمال تطوير الإنارة بشوارع العوامية، حسين عبد العزيز مزيود، مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء، والمهندسة نرمين الفاروق والمهندس أشرف الليثى مسئولى الكهرباء بمجلس مدينة الأقصر، وحسن خليدي، رئيس حى جنوب، ووجه سكرتير عام مدينة الأقصر الشركة المنفذة لأعمال تركيب البلدورات بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات (3)



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



رفع كفاءة وتطوير منطقة العوامية



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات (3)



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات



سكرتير مساعد محافظة الأقصر يقود جولة علي مواقف السيارات