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فيديو وصور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المفتوح والمدمج

الأحد، 07 يوليه 2019 03:29 م
فيديو وصور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المفتوح والمدمج رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج
سوهاج - محمود مقبول

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تفقد صباح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لبرامج مركز التعليم المدمج للعام الجامعى ٢٠١٨ / ٢٠١٩، والتى تجرى بمجمع المدرجات المركزى بالحرم الجامعى القديم فى الفترة من ٦ حتى ٢٩ يوليو الجاري، ويخوضها ١٥٤٠ طالب وطالبة من الدارسين ببرامج الشراكة مع جامعتى القاهرة و أسيوط وبرامج كليتى الآداب والتجارة بسوهاج.

وخلال جولته اطمئن عزيز على حسن سير العملية الامتحانية وتأديتها فى جو من الهدوء والإنضباط، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، والتأكد من مدى جاهزية القاعات والمدرجات، وتوفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة وتهوية وخدمات طبية وأمنية، مشدداَ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه أى محاولات للغش داخل اللجان، والإلتزام بالقواعد المتعارف عليها، وعدم دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، وعدم الخروج قبل مرور نصف الوقت المحدد.

ومن جانبه ذكر الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، أنه تم إعداد كافة الترتيبات الخاصة بالإمتحانات وتجهيز الكنترولات وإعلان الجداول وأرقام الجلوس، مضيفاً أن الامتحانات تجرى على ٣ فترات تبدأ الأولى من ٩ حتى ١٢ صباحاً، الثانية من ١٢ حتى ٢ ظهراً والثالثة من ٣ حتى ٥ عصراً، كما أوضح أن الامتحانات يؤديها ٤٧٠ دارس ببرنامج المعاملات التجارية والمالية بكلية التجارة، ٣١٠ ببرنامج الآداب التى تشمل (الآثار، الارشاد السياحي، اللغة العربية، علم الاجتماع، الإعلام، وبرنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث)، ٥٥٠ بالحقوق، بالإضافة إلى ٢١٠ دارس ببرامج الشراكة مع جامعة القاهرة.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (1)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (1)
مركز التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (2)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (3)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (4)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (5)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (6)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (7)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج 

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (8)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج (9)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات التعليم المدمج

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

التعليم المدمج

رئيس جامعة سوهاج

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