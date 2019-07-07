فيديو وصور.. إنقاذ شخص بعد تعرض مركب جولدز جيم بكورنيش النيل للغرق فى الدقى

أكد مصدر أمنى، أنه تم إنقاذ شخص كان يتواجد بداخل مركب نيلية بكورنيش النيل فى الدقى، تعرضت للغرق وبداخلها مركز جولدز جيم، موضحا أن الديسكو المتواجد فى العوامة غير مرخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤلين عن العوامة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتعرض عوامة للغرق وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أشخاص بداخلها.
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بواسطة:
عمدة المقطم
كل هذا الحجم والانشاءات وغير مرخص
يجب محاسبة كل من له صلة بتراخيص تلك العاىٔمة والتفتيش عليها وكل من ساهم بتركها دون ترخيص كل ذلك الزمن
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بواسطة:
مهندس طلعت
التحقيق الفورى لعدم الترخيص
كفاية علينا كشعب ،نظرة شوية لمصاصي الدماء والمرتشين. اصغر موظف فى الحي عارف العوامة المرخصة واللى مطنش عليها وكفاية صرف العوامات فى مياه النيل واشرب يا شعب