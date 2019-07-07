فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

كتب ــ وائل ربيعى

بعد اعتماد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020، يرصد "اليوم السابع"، الحدود الدنيا لهذه الكليات بعد اعتمادها رسميا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى:

1 - التنسيق سيكون بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب بالثانوية العامة على 3 مراحل

2- يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الطب البشرى 95%

3- كليات "طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى" 90%

4- الحد الأدنى لكلية الهندسة 80%

5 - كليات "الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب" 70%

6 - كليات "الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة" 60%

7 - الحد الأدنى للتقدم لباقى الكليات 55%