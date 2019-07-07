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فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي لرئاسة القمة الأفريقية بالنيجر

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص
فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي لرئاسة القمة الأفريقية بالنيجر الرئيس عبد الفتاح السيسى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى الي النيجر لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

وأضاف أن تلك الاتفاقية التي تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.

 

 وتابع متحدث الرئاسة، أن المنطقة تزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية وتفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساساً متيناً للتكامل الاقتصادي الافريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي سيعلن عن إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.

 

 

 


السيسي

زيارة السيسي للنيجر

زيارة الرئيس السيسي

القمة الافريقية

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