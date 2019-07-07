فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

التأمين الصحى الشامل بمفهومة الكبير يعنى توفير مظلة تأمينية واسعة لكل مواطن مصرى على أرض الوطن مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات فى ظل دعم الدولة للخدمات الصحية.
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات للتعريف بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
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التأمين الصحى الشامل بمفهومة الكبير يعنى توفير مظلة تأمينية واسعة لكل مواطن مصرى على أرض الوطن مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات فى ظل دعم الدولة للخدمات الصحية.
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات للتعريف بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.
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