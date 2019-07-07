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فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

الأحد، 07 يوليه 2019 02:28 م
فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟ التأمين الصحى الشامل يحمي المصريين
كتب وليد عبد السلام

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التأمين الصحى الشامل بمفهومة الكبير يعنى توفير مظلة تأمينية واسعة لكل مواطن مصرى على أرض الوطن مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات فى ظل دعم الدولة للخدمات الصحية.

 "اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات للتعريف بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

 


التامين الصحي الشامل

التامين الصحي

قانون التامين الصحي

منظومة التامين الصحي

الاشتراك فى التامين الصحي

اليوم السابع بلس

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