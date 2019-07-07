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فيديو.. السيسي يعلن قائمة الدول المصدقة على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

الأحد، 07 يوليه 2019 08:26 م
فيديو.. السيسي يعلن قائمة الدول المصدقة على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الرئيس السيسي يفتتح القمة الاستئنائية للاتحاد الأفريقي
كتب عامر مصطفى

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية المقامة الآن فى النيجر، وطلب السيسى من مفوض التجار والصناعة بإطلاع الموجودين بالقاعة على قائمة الدول التى على صدقت على اتفاقية التجارة الحرة .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أعلن إطلاق نظام المدفوعات والتخليص الرقمى.

 

 


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السيسى

السيسى فى النيجر

النيجر

اتفاقية التجارة الحرة

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