فى وثائق سرية مسربة.. سفير لندن بواشنطن يصف ترامب بـ"غير الكفء" والضعيف

كتبت رباب فتحى

وصف سفير بريطانيا في الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأنه "غير كفء" و"ضعيف بشكل فريد"، وفقًا للمذكرات الدبلوماسية "المسربة" التى نشرتها صحيفة "ميل أون لاين" يوم الأحد.

وبحسب ما ورد قال السفير كيم داروش إن رئاسة ترامب يمكن أن "تتحطم وتحترق" و"تنتهى بشكل مخزى"، وذلك عن طريق مراسلات سرية ومذكرات إحاطة أُرسلت إلى بريطانيا وأطلعت عليها الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة تضمنت: "لا نعتقد حقًا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير؛ أو أقل اختلالا. أو أقل قدرة على عدم التنبؤ؛ أو أقل تمزقا، أو أقل دبلوماسية أو أقل عدم كفاءة وتخبط."

وقالت الصحيفة إن أكثر التعليقات إثارة للجدل التى زُعم أنها صدرت عن داروش وصف ترامب ، الذى استقبلته الملكة خلال زيارة رسمية لبريطانيا الشهر الماضى، بأن "غير كفء".

وزُعم أن مذكرة أُرسلت عقب الزيارة المثيرة للجدل قالت إن الرئيس وفريقه "ذهلوا" من الزيارة، لكنها حذرت من أن بريطانيا قد لا تظل المفضلة كثيرا، لأن "هذه لا تزال أرض أمريكا أولاً".

وبحسب ما ورد كتب أن "الاقتتال الوحشي والفوضى" داخل البيت الأبيض - الذى نُشر على نطاق واسع فى الولايات المتحدة ورفضه ترامب باعتباره "أخبارًا مزيفة" - كان "حقيقيًا فى الغالب".

يعتبر داروش أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة فى بريطانيا الذين بدأ نشرهم فى واشنطن العاصمة فى يناير 2016، قبل فوز ترامب بالرئاسة.

وقالت صحيفة "ميل أون لاين" اليوم الأحد إن المذكرات، التى من المحتمل أن تكون قد سربها شخص ما داخل الخدمة المدنية المترامية الأطراف فى بريطانيا، تغطى فترة تبدأ فى عام 2017.

فى واحدة من أحدث التقارير التى تم الإبلاغ عنها، والتي تم تقديمها في 22 يونيو، انتقد داروش سياسة ترامب الخارجية المشحونة تجاه إيران، والتى أثارت المخاوف فى عواصم عالمية من صراع عسكرى، باعتبارها "غير متماسكة" و"فوضوية".

وزعم أنه رغم تأكيد الرئيس ترامب بأنه ألغى الضربات الصاروخية الانتقامية ضد النظام الإيرانى بعد إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار خوفا من سقوط 150 إيرانى، إلا أن تصريحاته "غير متسقة".

وأضاف قائلا أنه "من المرجح كان قلقًا بشأن موقفه الذى كان ليبدو عكس وعوده فى حملته الانتخابية لعام 2016"، وخشى تأثير ذلك الانتخابات الرئاسية القادمة.