فى ذكراه الثانية.. أرملة "المنسى": مصر لا تنسى شهداءها ورجالها

الشرقية - إيمان مهنى

أحيت أسرة الشهيد عقيد أركان حرب، احمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة الذكرى الثانية لاستشهاد بـ"معركة البرث"، يوم 7 يوليو 2017 فى شمال سيناء .

فقالت منار سليم زوجة الشهيد لـ"اليوم السابع"، أن المنسى تحول لرمز لكل الشهداء، مؤكدة أن البلد لا تنسى شهدائها ورجالها المخلصين والقوات المسلحة أثبتت دائما إنها درع وسيف الوطن، ورجالها قادرون على حماية البلد والدفاع عنها وجميعهم مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن والشعب".

وأضافت زوجة الشهيد، أن روحه الطاهرة وسيرته الطيبة حاضرة فى كل مكان فهو كان طيب و محب لفعل الخير وودود لكل أفراد أسرته و أهل بلده و أصدقائه، لافتة إلى أن الله حقق أمنيته التى سعى إليها لسنوات و هى الاستشهاد فى سبيله و سبيل وطنه، مشيرة إلى أنها نفذت وصيته بدفنه بملابس استشهاد بدون تغسيل .

ويذكر أن الشهيد أحمد المنسى من مواليد عام 1978 ومسقط رأسه قرية بنى قريش التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية الحربية والتحق بالصاعقة فى أواخر التسعينيات وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة لمدة نحو عام قبل استشهاده وجميع زملائه فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف الكتيبة عام 2017.