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فى حملة بأسيوط.. ضبط لحوم مجهولة المصدر وأسماك منتهية الصلاحية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:25 م
فى حملة بأسيوط.. ضبط لحوم مجهولة المصدر وأسماك منتهية الصلاحية اللحوم الفاسدة
أسيوط – ضحا صالح

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شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولى التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لمنع الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء، وضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر أو منتهية الصلاحية.

وأشارت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية إلى شن حملة تموينية مكبرة اليوم على الأسواق والمحال التجارية تم خلالها ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجزر على سيارة ربع نقل وكذلك كمية كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية وبعض الأسمدة المدعمة قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم فتح منافذ مواد غذائية لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديرية التموين فضلًا عن تكثيف الحملات المستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجارى والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة فى الاسواق.

 


ضبط لحوم

تموين اسيوط

اسماك منتهية الصلاحية

لحوم مجهولة المصدر

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