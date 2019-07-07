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"فنون تطبيقية": اختبار القدرات يتضمن 5 أسئلة بالمعلومات العامة والرسم والتصميم

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص
"فنون تطبيقية": اختبار القدرات يتضمن 5 أسئلة بالمعلومات العامة والرسم والتصميم فنون تطبيقية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت الدكتورة ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، مواعيد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (علمى علوم /علمى رياضة) ، حيث بدأت الاختبارات أمس السبت الموافق 6 يوليو 2019 وتستمر لمدة 14 يوما بمقر كلية الفنون التطبيقية.

وأشارت قطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الالتحاق باختبارات القدرات بالكلية يتطلب أن يكون الطالب من الشعبة العلمية (علوم/رياضة) وأن يمتلك المهارات الفنية لأداء الاختبار الذى يقيس قدرة الطالب على رسم موضوع فنى أو من الطبيعة، والقدرة على التصميم، وامتلاك المعلومات والمهارات المعرفية فى مجال الفنون التطبيقية، حيث تعقد الامتحانات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء ويشترط للنجاح الحصول على 70٪ من إجمالى نتيجة الامتحان الذى يتضمن 5 أسئلة فى المعلومات العامة والرسم والتصميم الابتكارى.

 

 


عميدة الفنون التطبيقية

جامعة حلوان

اختبارات القدرات

معلومات عامة

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