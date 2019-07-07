فصل التيار الكهربائى عن بعض القري بمدينة نقادة بقنا

قنا - وائل محمد





أعلنت هندسة كهرباء نقاده انه نظرا لإجراء اعمال الصيانة فإنه سيتم فصل الكهرباء عن بعض القري بمدينة نقادة تشمل (الخطارة – حاجر دنفيق – كوم بلال – الهدايات – طوخ – دنفيق – الجديدة – الحرازات – العربات) وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8-9 /7/2019 من الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 10 صباحا.



وأكدت الشركة بأن سوف سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة والتى تتم بصفة دورية.



