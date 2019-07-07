فصل التيار الكهربائى عن بعض القري بمدينة نقادة بقنا

أعلنت هندسة كهرباء نقاده انه نظرا لإجراء اعمال الصيانة فإنه سيتم فصل الكهرباء عن بعض القري بمدينة نقادة تشمل (الخطارة – حاجر دنفيق – كوم بلال – الهدايات – طوخ – دنفيق – الجديدة – الحرازات – العربات) وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 8-9 /7/2019 من الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 10 صباحا.
وأكدت الشركة بأن سوف سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة والتى تتم بصفة دورية.
فصل التيار الكهربائى عن بعض القري بمدينة نقادة بقناالأحد، 07 يوليه 2019 05:07 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
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