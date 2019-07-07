فحص 63 شقة مفروشة و10 فنادق شعبية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

فحصت حملة من قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، 63 شقة مفروشة، للتأكد من إخطارات تأجير الشقق السكنية المفروشة.

كما فحصت الأجهزة الأمنية 10 فنادق شعبية بنطاق مدينة الغردقة، لتأكد من النزلاء بها، حيث تم ضبط حالة واحدة عدم إخطار، وتم فحص المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

كذلك شملت الحملة تحرير محضرين عدم مزاولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وآخر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر سمسار وحارس عقار بدون ترخيص.