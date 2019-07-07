فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب للتوصل لهوية والدة طفلة عثر عليها بالصف

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، للتوصل لهوية والدة طفلة تم العثور عليها ملقاة، بأحد شوارع الصف.

ويفحص رجال المباحث، كاميرات المراقبة المحيطة، بمكان العثور على الطفلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من المنشآت المحيطة بالمكان، فى محاولة للتوصل لهوية الشخص المتورط فى إلقاء الطفلة بالشارع، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة.

وتم نقل الطفلة للمستشفى لرعايتها، تمهيدا لاتخاذ قرار بإيداعها دار رعاية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على طفلة ملقاة بأحد شوارع قرية بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أحد سكان القرية عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالشارع، فتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلها لمستشفى الصف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت للتحقيق.