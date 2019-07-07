عمدة بلدية فى مالى يحظر الشيشة والترامادول في باماكو

حظر عمدة بلدية "بلدة الرابع" فى باماكو عاصمة مالى تناول الشيشة، والترامادول، والمنتجات ذات الصلة، فى بلاده، وتعرض من يقدمها أو يتناولها للمحاكمة القانونية، والعقوبة بالسجن، والغرامة المالية.

يذكر أن عدد سكان باماكو، عاصمة جمهورية مالى، ارتفع بسرعةٍ كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليزيد عن 4 ملايين نسمة، وهو ما خلق طلباً جديداً على الإسكان والمرافق العامة.

وتضم باماكو حديقة مالى الوطنية، وهى عبارة عن منطقة ضمن محمية غابات أكبر حجماً تبلغ مساحتها 2100 هكتاراً، وبموجب بنود الشراكة التى تجمع بين القطاعين العام والخاص، طلبت الحكومة من صندوق الآغا خان للثقافة التركيز على الهكتارات الـ103 الخاصة بالحديقة، وهى عبارة عن شعاب ضخم شبه دائرى من الغابات المحمية التى تتواجد تحت التلال المرصوفة فى هضبة كولوبا، بين المتحف الوطنى ومجمّع القصر الرئاسى.