" علشان محدش يضحك عليك "..اعرف الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة على النحو التالى:
البوتاجاز :
المنزلى 65 جنيها / اسطوانة
التجارى 130 جنيها
البنزين :
بنزين 95: 9 جنيهات / لتر
بنزين 92: 8 جنيهات / لتر
بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر
الكيروسين : 6.75 جنيه / لتر
السولار: 6.75 جنيه
المازوت: (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن
مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء
الغاز الطبيعى:
قمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية
تموين السيارات 3.50 جنيه / م3
غاز المنازل:
الشريحة الأولي - من صفر – 30 م3 235 قرشا / م3
الشريحة الثانية - ما يزيد عن 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3
الشريحة الثالثة - ما يزيد عن 60 م3 360 قرشا / م3
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