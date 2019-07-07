علاج الاكتئاب.. حدد هدفك وتواصل مع الأقارب والأصدقاء

هند عادل

الاكتئاب هو حالة يشعر بها الكثيرين نتيجة لضغوط الحياة والعمل والشعور بالوحدة وهو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائما بالحزن وعدم الرغبة فى عمل أى شىء أو الاحتكاك بأحد ويجعل الشخص المصاب به مليء بالطاقة السلبية وهو يؤثر على الشعور والتفكير والسلوك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والصحية، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

الاكتئاب يجعل الشخص المصاب به يشعر بالعجز ولا يوجد أحد بجانبه والأمر يحتاج إلى ضرورة تناول بعض الأدوية المضادة للإكتئاب للتخلص من اعراضه بالإضافة إلى تغيير السلوم المتبع ونمط الحياه والنشاط البدنى .

طرق علاج الاكتئاب

اكسر روتين يومك بجدول لطيف





إذا كنت تعاني من الاكتئاب فالروتين اليومى قد يزيد من الاحساس بالملل والاكتئاب، وتكون جميع الأيام شبيهه لبعضها البعض ويجب وضع جدول لطيف ليومك للعودة إلى المسار الصحيح والتخلص من الشعور بالإكتئاب.

تحديد الأهداف



عندما تشعر بالاكتئاب قد تشعر أنك لا تستطيع إنجاز أي شيء هذا يجعلك تشعر بسوء اتجاه ويجب عليك تحديد الأهداف اليومية لنفسك وضرورة انجازها وتخفيز نفسك على ضرورة تحقيقها.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة قد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك يتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.

التواصل مع الاصدقاء والاقارب



تكلم مع صديق مقرب أو أحد أحبائك، واتخذ الخطوات اللازمة للتحكم في الضغط النفسي لزيادة المرونة ولرفع درجة تقدير الذات، والتواصل مع العائلة والأصدقاء خاصة فى وقت الأزمات يساعدك فى الخروج من حاله الضغط النفسى والاكتئاب .