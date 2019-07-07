عشان تحمي نفسك انت وولادك ..5 نصائح للوقاية من مرض السكر

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر واحد من أبرز الأمراض المزمنة التى تسبب مشاكل صحية ومضاعفات على صحة الجسم ومنها مشاكل القلب والمفاصل والعضلات، على الرغم أن مرض السكر من الامراض الشائعة بين كبار السن إلا أن عدد كبير من الأطفال والشباب معرضون للإصابة به .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك بعض النصائح للوقاية من المرض وهى :



الوقاية من مرض السكر

1:تجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وذلك من خلال الحد من تناول الاطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

2: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وخصوصا التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض.



مرض السكر

3: الابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة، حيث انها تحتوى على بعض المواد التى تزيد من السمنة وتعرضك للإصابة بمرض السكر.

4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فالرياضة تحمى الجسم من الامراض المزمنة.

5: تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات ولكن بكميات قليلة، مع عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.