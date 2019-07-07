عرض 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر على لجنة بيطرية لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، تشكيل لجنة بيطرية وعرض 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر عليها، لبيان مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك .

ونجحت إدارة شرطة التموين والتجارة، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط صاحب مجزر دواجن - كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام - لإدارته المجزر "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن"، مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المجزر على كميات قدرها (2,780 طن مقطعات دواجن) جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهة صاحب المجزر، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.