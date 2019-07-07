سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

عامل متهم بالاتجار فى الحشيش بالمطرية: "الظروف الصعبة أجبرتنى أمشى شمال"

الأحد، 07 يوليه 2019 03:00 ص
عامل متهم بالاتجار فى الحشيش بالمطرية: "الظروف الصعبة أجبرتنى أمشى شمال" مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" لما اخرج من القضية دى هبقى انسان تانى ومش هعمل الغلط خالص، هى بس الظروف الصعبة اللى اتحطيت فيها جبرتنى على انى امشى شمال، انا كنت نضيف وهرجع نضيف تانى".. بهذه الكلمات اعترف "عبد الحميد.س" 39 سنة عامل، أمام النيابة العامة، ردا على اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة لتوفير متطلباته المعيشية، ورغبته فى الثراء السريع، وما يحتاجه من مخدرات أدمنها.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "عبد الحميد.س" 39 سنة عامل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 800 جرام من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

ضبط عامل

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعترافات عصابة "ضباع الجبل" بعد القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بالعياط

السبت، 06 يوليه 2019 12:14 م

اعترافات متهم بتجارة المخدرات فى المطرية: "هبطل تجارة الصنف وهمشى عدل"

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:48 م

اعترافات مسجل خطر المرج: والدى تركنا صغارًا فاتجهت لتجارة المخدرات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:24 ص

اعترافات حلاق أوسيم: أخفيت الهيروين فى علبة السجائر

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:00 ص

اعترافات تاجر حشيش فى الزيتون: اتمسكت وانا ببيع ونفسى ابقى نضيف

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:55 ص

اعترافات عاطلين: هددنا سائقا بالأسلحة وسرقنا التوك توك وبعناه بـ3 آلاف جنيه

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص

اعترافات سائق الجمالية: سرقت المشغولات الذهبية من الشقة لمرورى بضائقة مالية

الأحد، 30 يونيو 2019 07:00 ص

اعترافات تاجر حشيش فى الأميرية: "هبطل وهشتغل شغلانة شريفة أعيش منها"

الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة