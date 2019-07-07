عامل متهم بالاتجار فى الحشيش بالمطرية: "الظروف الصعبة أجبرتنى أمشى شمال"

كتب عبد الله محمود

" لما اخرج من القضية دى هبقى انسان تانى ومش هعمل الغلط خالص، هى بس الظروف الصعبة اللى اتحطيت فيها جبرتنى على انى امشى شمال، انا كنت نضيف وهرجع نضيف تانى".. بهذه الكلمات اعترف "عبد الحميد.س" 39 سنة عامل، أمام النيابة العامة، ردا على اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة لتوفير متطلباته المعيشية، ورغبته فى الثراء السريع، وما يحتاجه من مخدرات أدمنها.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "عبد الحميد.س" 39 سنة عامل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 800 جرام من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.