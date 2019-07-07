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طهران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم حال وفاء أوروبا بالتزاماتها

الأحد، 07 يوليه 2019 04:23 م
طهران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم حال وفاء أوروبا بالتزاماتها محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
طهران /أ ش أ/

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أعرب وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.

وأكد ظريف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن جميع الإجراءات التى اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفى الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها، قائلا "إن إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وأضاف "نحتفظ بكل الحق فى مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووى من أجل حماية مصالحنا فى وجه الإرهاب الاقتصادى الذى تمارسه الولايات المتحدة".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ قد أعلن، فى وقت سابق، أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووى وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه بنسبة تفوق 3.6%.

 


طهران

إيران

تخصيب اليورانيوم

أوروبا

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