سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 07 يوليه 2019 08:00 ص
طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس حار- أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 


الصغرى العظمى

 

القاهرة 24 37 
شبين الكوم 23 36
طنطا 24 36
دمنهور 24 34
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32
مطروح 24 31
السلوم 24 32
سيوة 25 41
بورسعيد 26 32
دمياط 25 31
الزقازيق 23 37
الاسماعيلية 22 38
السويس 23 37
العريش 24 33
رفح 23 32
رأس سدر 23 35
نخل 18 37
نويبع 27 35
طابا 26 34
كاترين 19 30
الطور 26 35
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 26 38
مرسى علم 28 37
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 23 38
أسيوط 24 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبوسمبل 27 40
الوادى الجديد 22 39
شلاتين 28 38
ابو رماد 29 38
حلايب 29 35
رأس حدربة 30 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:


الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 29 43
المدينة 27 44
الرياض 30 46
المنامة 34 40
أبوظبى 31 41
الدوحة 32 45
الكويت 33 50
دمشق 17 37
بيروت 26 30
عمان 18 33
القدس 20 30
غزة 25 31
بغداد 28 46
مسقط 30 35
صنعاء 16 29
الخرطوم 27 39
طرابلس 23 32
تونس 25 38
الجزائر 24 33
الرباط 16 24
نواكشوط 22 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 


الصغرى العظمى

 

أنقرة 14 32
اسطنبول 19 30
اسلام اباد 29 38
نيودلهى 28 36
جاكرتا 23 33
بكين 20 28
كوالالمبور 24 31
طوكيو 19 22
أثينا 23 34
روما 22 33
باريس 15 24
مدريد 18 34
برلين 11 19
لندن 13 20
مونتريال 16 26
موسكو 12 20
نيويورك 22 29
واشنطن 23 31
 
 
 
 

الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

السبت، 06 يوليه 2019 11:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص

طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة على معظم الانحاء والسعودية 45 درجة مئوية

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى غدًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:07 م

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأجواء مستقرة والرطوبة عرض مستمر.. الأرصاد تكشف: طقس "الويك إند" حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة.. وتكشف العظمى بالعاصمة تتراوح بين 36 و 37 يوم مباراة مصر وجنوب إفريقيا

الخميس، 04 يوليه 2019 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة