ضبط 993 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وملاحقة قضايا الغش.

وأسفرت جهود شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق خلال 24 ساعة عن ضبط 993 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".