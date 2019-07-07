ضبط 967 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 967 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 967مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 46 مخالفة انتظار خاطئ، و48 حالة تصالح فورى، وسحب 21 دراجة نارية وحجز 5 دراجة، وتحصيل مبلغ 9800 جنيه.

كما نفذ رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 18 رخصة، و9 حالة تصالح وتحصيل مبلغ 2750 جنيها.