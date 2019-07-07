ضبط 7000 لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، كميات من السلع المدعمة ولحوم منتهية الصلاحية، و7 آلاف لتر سولار، ذلك فى حملات مكبرة شنتها بمراكز منيا القمح، ديرب نجم والحسينية، أبوحماد.

فحرر مفتشو مكتب تموين منيا القمح، محضر 998 جنح أ. د. ط، وذلك لضبط سياره جامبو رقم 5127 مصر بناحيه قريه سنهوت، محمله بـ 7000 لتر سولار وذلك للاتجار بها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر 1007جنح أ. د. ط ضد تاجر تموينى بناحيه أبوطواله، وذالك لتجميعه سلع تموينيه ومحظور بيعها خارج البطاقات التموينيه وبيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على 31 كرتونيه زيت طعام بأجمالى 376 زجاجه زيت، 26 ربطه سكر، 8 أكياس مكرونة .

وفى ديرب نجم، حرر محضر رقم ٥١٢ لسنه ٢٠١٩ ضد لحوم مجمده منتهيه الصلاحيه بواقع ١٢ كيلو، ومحضر رقم ٥١٣ لسنه ٢٠١٩ ذبح خارج مجزر حكومى بواقع ٥ كيلو.

وشنت حملات تموينية على المخابز لضبط المخالفات، وتم ضبط إنتاج خبز ناقص الوزن -غير مطابق للمواصفات -عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - لعدم الإنتظام فى القيد فى سجل حركة الدقيق، على نحو 21 محضر فى أبوحماد، 11 محضر بالحسينية، 19 فى منيا القمح .