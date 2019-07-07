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ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص بالفيوم

الأحد، 07 يوليه 2019 03:52 م
ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص بالفيوم اللواء خالد شلبي
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط كل من علاء م ع 39 سنة سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات وبحوزته بندقية خرطوش، وإيهاب س أ 36 سنة عامل وسبق اتهامه فى 7 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، ورجب ب أ 24 سنة عاطل وسبق اتهامه فى 3 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، وحازم ص ع 33 سنة عاطل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه في 17 قضية وبحوزته فرد خرطوش، وعيد ج ع 22 سنة عامل سبق اتهامه فى 10 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، وكريم أ م 20 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش، وفرد خرطوش بمنزل المتهم أ م أ 30 سنة هارب، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


الفيوم

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