ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بضبط كل من علاء م ع 39 سنة سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات وبحوزته بندقية خرطوش، وإيهاب س أ 36 سنة عامل وسبق اتهامه فى 7 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، ورجب ب أ 24 سنة عاطل وسبق اتهامه فى 3 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، وحازم ص ع 33 سنة عاطل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه في 17 قضية وبحوزته فرد خرطوش، وعيد ج ع 22 سنة عامل سبق اتهامه فى 10 قضايا وبحوزته فرد خرطوش، وكريم أ م 20 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش، وفرد خرطوش بمنزل المتهم أ م أ 30 سنة هارب، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.