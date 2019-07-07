ضبط 57 قضية تهرب ضريبى وجمارك و287 قضية تلوث مائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملات أمنية مكبرة استهدفت المتهربين من سداد الضرائب والجمارك، لحماية الاقتصاد الوطنى. أسفرت جهود شرطة مكافحة التهرب الضريبى خلال 24 ساعة، عن ضبط 57 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات مكبرة لاستهداف جرائم التلوث الهوائى والمائى والمراكب والمعديات النيلية غير المرخصة.

أسفرت جهود شرطة المسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل" خلال 24 ساعة عن ضبط 287 قضية متنوعة.