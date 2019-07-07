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ضبط 4064 هاربا من أحكام وتحصيل 151 غرامات خلال 24 ساعة بالغربية

الأحد، 07 يوليه 2019 09:43 ص
ضبط 4064 هاربا من أحكام وتحصيل 151 غرامات خلال 24 ساعة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن أسفرت عن ضبط 4064 متهما، منهم 1125 محكوم عليهم حكم جزئي  و 139 متهم صادر ضدهم حكم مستأنف، و 2745 صادر بشأنهم حكم غرامات، 45 محكوم عليهم في مخالفات، كما تم تحصيل 151 ألفا 016 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


امن الغربية

المباحث الجنائية

حملة تنفيذ أحكام

النيابة العامة

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