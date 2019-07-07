ضبط 4 قضايا أموال عامة و9 قضايا بث فضائى دون ترخيص وملكية فكرية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم النقد الأجنبى وغسل الأموال والجرائم المصرفية.

وأسفرت جهود مباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا أموال عامة.

كما شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 9 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية ، بث فضائيات".

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.