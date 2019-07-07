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ضبط 30 محضرا تموينيا بمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج فى بأسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 08:10 م
ضبط 30 محضرا تموينيا بمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج فى بأسيوط حملات تموينيه -ارشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من خلال حملات مفاجئة على المخابز، والمحلات التجارية بمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج من تحرير 30 محضرا تموينيا متنوعا.
 
كانت حملة تموينية برئاسة ثابت خليف مساعد مدير مديرية التموين بأسيوط ومفتشى تموين أسيوط، قد تمكنت من تحرير 30 محضرا تموينيا بمراكز صدفا وأبو تيج والغنايم، حيث تم تحرير 11 محضر نقص وزن، و6 محاضر مواصفات و10 مخالفات أمن وسلامة وعدم عرض أسعار ومنتجات منتهية الصلاحية و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

تموين اسيوط

محاضر تموين

محاضر مخابز

عدم اعلان عن اسعار

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