ضبط 3 أطنان أسمدة و2000 لتر بنزين قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود والسلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها و2000 لتر بنزين مدعم بمركز دمنهور قبل بيعة فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.