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ضبط 270 ألف وحدة زريعة أسماك وتسليمها لمزرعة الزاوية بكفر الشيخ

الأحد، 07 يوليه 2019 05:01 م
ضبط 270 ألف وحدة زريعة أسماك وتسليمها لمزرعة الزاوية بكفر الشيخ المضبوطات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملة شرطة المسطحات المائية تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون تحمل رقم 105892 نقل كفرالشيخ محملة بـ 9 براميل بلاستك زرقاء اللون، بداخل كل برميل حوالى 30 ألف وحدة زريعة صغيرة الحجم من نوع البلطى بإجمالى 270 ألف وحدة زريعة، وتم تسليم الزريعة لمزرعة الزاوية السمكية خشية نفوقها تحت تصرفات النيابة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشدداً على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك، مقدماً الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وقيادات وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية لجهودهم الوطنية المخلصة فى النهوض بالتنمية وفرض سيادة القانون وحماية المواطنين.


كفر الشيخ

مديرية الامن

محافظ كفر الشيخ

شرطة المسطحات المائية

بحيرة البرلس

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