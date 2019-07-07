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ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 01:35 م
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأسيوط مفتشى التموين
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية التموين بأسيوط من خلال حملة برئاسة ممدوح حماد مفتش التموين، وتحت إشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين من ضبط 38 شيكارة دقيق مدعمة مخصصة للمخابز محملة على سيارة ربع نقل قبل بيعها فى السوق السوداء.

 

كانت حملة برئاسة ممدوح حماد مفتش التموين، وتحت إشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وبمشاركة محمد خلف على، أحمد سيد أحمد، مفتش التموين، قد استهدفت مركز منفلوط للمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز والأسواق وخلال الحملة تم ضبط سيارة ربع نقل رقم 1678  قيادة "م. أ " محمل عليها 38 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو وهو دقيق مخصص للمخابز البلدية وذلك قبل بيعه فى السوق السوداء وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة منفلوط وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 

 


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ضبط دقيق مدعم

مركز منفلوط

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