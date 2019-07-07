ضبط 198أسطوانة بوتاجاز مدعم قبل بيعها بأزيد من سعرها بالغربية

تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية والقوة المرافقة له من ضبط 198 أسطوانة بوتاجاز صغيرة مدعمة، داخل مستودع غاز بقرية سندسيس مركز المحلة، ومخزن بشارع 23 يوليو بمركز بسيون، قبل بيعهم بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.
ضبط 198أسطوانة بوتاجاز مدعم قبل بيعها بأزيد من سعرها بالغربيةالأحد، 07 يوليه 2019 12:43 ص
أسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
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تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط 178اسطوانة بوتجاز مدعمة داخل مستودع بقرية سندسيس مركز المحلة ملك "سماح.ع.ع" والمسئول عنه"ابراهيم.ح.ب" 56سنة، فى المحضر رقم 27340جنح مركز المحلة.
كما تم ضبط"شعبان.م.ش" 33 سنة صاحب مخزن بشارع 23 يوليو بمركز بسيون، وبحوزته 20 أسطوانة بوتاجاز مدعمة، قبل بيعهم بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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