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ضبط 17 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 3300 حكم قضائى بحملات فى أسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 11:52 ص
ضبط 17 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 3300 حكم قضائى بحملات فى أسيوط حبس - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 17 قطعة سلاح نارى و368 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، و133 قضية تموينية، و82 مخالفة مرافق، و943 مخالفة مرورية، كما تم تنفيذ 2790 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة الماضية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 16 قضية تموينية متنوعة، 140 مخالفة مرافق، 615 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 518 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتسعى الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة خلال 24 ساعة الماضية.

 


احكام قضائية

مخالفات مرورية

سلاح

حكم قضائى

ضبط اسلحة

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