ضبط 14 مخبز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخبز بمركزى دمنهور وكوم حمادة، لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.